Priolo, Legambiente segnala possibili interventi con mezzi meccanici sull’arenile

Ancora una segnalazione a Priolo relativa alla gestione dell’arenile sabbioso. Nonostante le buone intenzioni espresse e i decreti regionali emanati a tutela dell’ambiente costiero, nella mattinata odierna sarebbero stati eseguiti lavori di pulizia della spiaggia mediante l’utilizzo di mezzi meccanici.
A denunciarlo è Legambiente, che evidenzia come tali interventi, se confermati, potrebbero risultare non conformi alle normative vigenti sulla tutela degli habitat naturali costieri, in particolare delle aree sabbiose e dunali.
Secondo l’associazione ambientalista, l’impiego di mezzi pesanti per la pulizia dell’arenile rischierebbe di compromettere l’equilibrio dell’ecosistema costiero, già fragile e soggetto a forte pressione antropica. Per questo motivo viene richiamata la necessità di rispettare rigorosamente le disposizioni regionali che regolano gli interventi sulle spiagge, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale.
Alla segnalazione sono allegate fotografie che documenterebbero quanto avvenuto. Legambiente chiede ora l’intervento urgente degli organi di controllo competenti, affinché vengano verificate le modalità di esecuzione dei lavori e garantita la tutela dell’habitat naturale costiero del territorio di Priolo.
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