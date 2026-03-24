Priolo, l’ex consigliere Arangio attacca sul decreto regionale: “Un assalto alla democrazia”

Duro intervento dell’ex consigliera comunale Patrizia Arangio sulla situazione politica a Priolo Gargallo, dopo l’arrivo del decreto firmato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Secondo Arangio, il provvedimento segna “una fase estremamente delicata per il futuro della comunità” e non può essere considerato un semplice passaggio amministrativo. Nel comunicato, l’ex consigliera parla apertamente di “assalto alla democrazia” e di uno “sconvolgimento delle regole”, denunciando un accentramento di potere che sarebbe reso possibile da una lacuna normativa regionale.

Da qui la richiesta di un intervento immediato della deputazione nazionale, chiamata a vigilare sulla vicenda e a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e rappresentanza. “È necessario accendere i riflettori su quanto sta accadendo”, sottolinea Arangio.

Al centro della critica anche la normativa vigente in Sicilia, ritenuta non allineata a quella nazionale e potenzialmente pericolosa. Il rischio evidenziato è che quanto accaduto possa trasformarsi in un precedente capace di indebolire il confronto democratico e il sistema dei controlli.

L’ex consigliera punta inoltre il dito contro quella che definisce una inaccettabile sovrapposizione tra controllore e controllato, incompatibile – a suo dire – con i principi fondamentali di uno Stato democratico. “Il silenzio, in questo momento, sarebbe una responsabilità grave”, afferma.

Non mancano le critiche alla maggioranza consiliare: nel mirino finiscono gli otto consiglieri che avrebbero sostenuto questa fase, accusati di anteporre interessi personali e “poltrone” al bene della comunità.

Infine, l’appello diretto ai parlamentari nazionali: “Si facciano avanti e dicano chiaramente cosa intendono fare sul caso Priolo”. Un invito a rompere il silenzio, perché – conclude Arangio – “la città merita risposte”.