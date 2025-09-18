Priolo, l’ex sindaco Rizza convoca una conferenza stampa: il racconto di 10 anni di storia politica

Sabato alle 10 al Vic 27 in viale Annunziata – Pineta di Priolo, si terrà una conferenza stampa che segna un momento significativo per la vita politica e personale di Antonello Rizza, protagonista assolto dopo un lungo iter giudiziario legato al processo Qualunquemente.

Ad aprire l’incontro saranno i due avvocati difensori, Domenico Mignosa e Tommaso Tamburino, che illustreranno i passaggi principali del procedimento e le ragioni dell’assoluzione. A seguire, l’intervento diretto del protagonista, che dopo tredici anni di attesa racconterà pubblicamente la sua vicenda.

“Sono stati dieci anni intensi di storia personale e politica – le parole di Rizza – e finalmente posso condividerli con la comunità. Ho aspettato tredici anni questo momento, e vorrei che foste al mio fianco in una giornata così importante per me”.