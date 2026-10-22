Priolo, Limeri: “Servono interventi urgenti al Corbino, a rischio il diritto allo studio”

Attualità · Pubblica Istruzione

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L’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Priolo Gargallo, Federica Limeri, ha inviato una lettera al presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, per chiedere interventi urgenti per il superamento delle criticità degli istituti scolastici di competenza del Libero Consorzio, con particolare riferimento all’Istituto Superiore O.M. Corbino.

“In qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Priolo Gargallo – scrive Federica Limeri – desidero sottoporre alla Sua attenzione la situazione di disagio che interessa diversi istituti scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con particolare riferimento alle criticità che stanno compromettendo il regolare svolgimento delle attività didattiche.





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Le problematiche riscontrate stanno causando significative difficoltà agli studenti e alle loro famiglie, con inevitabili ripercussioni sulla frequenza scolastica e sulla piena tutela del diritto allo studio. Tali disagi assumono una rilevanza ancora maggiore per gli studenti pendolari, che quotidianamente raggiungono gli istituti scolastici della città di Siracusa e che, proprio a causa di queste criticità, si trovano ad affrontare ulteriori difficoltà nel proprio percorso formativo.





In tale contesto, particolare attenzione merita l’Istituto Superiore O.M. Corbino, frequentato da numerosi studenti residenti nel Comune di Priolo Gargallo. Le condizioni dei plessi scolastici e le limitazioni che ne derivano rischiano di incidere concretamente sulla continuità e sulla qualità dell’attività didattica, determinando disagi che coinvolgono non soltanto gli studenti, ma anche le famiglie e l’intera comunità scolastica.





Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario e urgente promuovere interventi mirati per affrontare e superare le criticità segnalate, al fine di garantire ambienti scolastici sicuri, funzionali e adeguati alle esigenze della popolazione studentesca, nonché condizioni che consentano il regolare svolgimento delle lezioni.





Consapevole delle difficoltà economiche che attualmente interessano il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Le chiedo, altresì, di farsi promotore di un’interlocuzione con l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, affinché possano essere individuate le necessarie risorse e definite, in tempi ragionevoli, soluzioni concrete ed efficaci per il superamento delle problematiche esistenti.





Nella convinzione che la tutela del diritto allo studio e la garanzia di adeguate condizioni di sicurezza e vivibilità degli ambienti scolastici costituiscano una priorità condivisa da tutte le istituzioni, confido nella Sua attenzione e nella Sua disponibilità ad attivarsi per individuare percorsi risolutivi, attraverso un’azione coordinata tra gli enti competenti.





In attesa di un cortese riscontro – conclude Federica Limeri – auspico che la presente richiesta possa contribuire ad avviare un percorso di intervento tempestivo, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica”.