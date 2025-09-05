Priolo, l’opposizione replica alle accuse del sindaco Gianni: “festa patronale garantita, ma non a scatola chiusa”

I consiglieri comunali Giuseppina Valenti, Diego Giarratana, Emanuele Pinnisi, Manuela Mannisi, Generosa Scuotto, Luca Campione di Grande Sicilia, Patrizia Arangio di Forza Italia e Mariangela Musumeci di Siamo Priolo rispondono alle accuse del sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che li aveva additati quali responsabili della bocciatura delle variazioni di bilancio e di aver di fatto negato la festa dell’Angelo custode.

“Siamo ben consapevoli che, tra le altre priorità, anche la Festa patronale rappresenti un momento di comunità indispensabile ed atteso da cittadini e dalle attività commerciali – dicono – La nostra scelta è stata quella di non sottrarsi al confronto con l’Amministrazione, esulando da posizioni improrogabili, in un’ottica di buon senso e responsabilità nei confronti esclusivamente della cittadinanza. È emersa, ancora una volta, la chiara deriva amministrativa, percepita e subita dall’intero paese, per nulla risolta neppure dal discutibile recente ingresso dell’Assessore Biamonte, che ha dimostrato approssimazione, superficialità, isolamento ed inadeguatezza nel proporre un progetto condivisibile persino dei festeggiamenti patronali. Nessun programma dei festeggiamenti è stato presentato all’opposizione, ma è stata avanzata dall’assessore esclusivamente una richiesta economica da dover condividere a scatola chiusa. Ovviamente si tratta di una circostanza inaccettabile per i consiglieri comunali, che con fermezza ribadiscono il loro netto diniego a questa azione amministrativa, priva di visione, irragionevole, causa di stallo ormai insostenibile, e che intende persistere nel sacrificare somme già destinate ad altre iniziative irrinunciabili senza neppure avere alcuna programmazione”.





I consiglieri comunali di opposizione hanno manifestato con fermezza, in ogni caso, il loro intento di consentire lo svolgimento della Festa patronale, peraltro già garantita per la celebrazione delle liturgie religiose, che si intendeva perseguire attraverso la presentazione di un emendamento alla variazione di bilancio, condiviso dall’intero Consiglio comunale, coinvolgendo i colleghi di maggioranza, e che fosse capace di assicurare la disponibilità agli Uffici di somme adeguate allo svolgimento di eventi da offrire alla cittadinanza.

“Dinnanzi al diniego da parte dell’amministrazione della nostra proposta, che avrebbe assicurato ben 140.000 euro allo svolgimento di festeggiamenti idonei e dignitosi – aggiungono i consiglieri – prendiamo atto che

l’Amministrazione intenda persistere con prepotenza nel voler paralizzare il nostro paese. Dinnanzi a tale atteggiamento siamo stati costretti a desistere dall’unica soluzione ragionevole che si poteva adottare nell’interesse collettivo a conferma di una condizione politico-amministrativa ormai irrisolvibile e insostenibile”.