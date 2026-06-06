Priolo, lunedì incontro Comune-Legambiente su nuove norme dopo il ciclone Harry

Si apre un nuovo fronte di confronto sui temi ambientali e sulla gestione del territorio dopo il primo incontro tra l’amministrazione comunale di Priolo e Legambiente.

Attraverso una nota congiunta, il Sindaco Pippo Gianni e l’Assessore Federica Limeri hanno annunciato la convocazione di un incontro ufficiale con i rappresentanti dell’associazione ambientalista, previsto per lunedì prossimo presso il Palazzo Comunale di Priolo.

L’iniziativa nasce a seguito di un primo confronto definito “costruttivo” dalle parti coinvolte e punta ad approfondire le questioni legate all’applicazione delle norme introdotte dopo il ciclone Harry, evento che aveva provocato criticità e acceso il dibattito sulla sicurezza del territorio e sulla pianificazione degli interventi di prevenzione.

Nel corso dell’incontro, i tecnici comunali illustreranno nel dettaglio le modalità operative adottate dal Comune per l’attuazione delle disposizioni post emergenza, fornendo chiarimenti sugli strumenti normativi e sugli interventi previsti.

L’amministrazione comunale sottolinea la volontà di mantenere aperto il dialogo con le associazioni ambientaliste e con le realtà del territorio, nella prospettiva di un confronto permanente sui temi della tutela ambientale, della sicurezza e della prevenzione dei rischi.