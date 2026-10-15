Priolo, lunedì riapre lo “Spazio Gioco” per i bambini da 18 a 36 mesi

Attualità · 19 ottobre

Riparte lunedì 19 ottobre lo “Spazio Gioco” di Priolo Gargallo. L’amministrazione comunale ha deciso di confermare anche per l’anno scolastico 2026/2027 il servizio ludico-educativo dedicato alla prima infanzia, molto atteso dalle famiglie.

Il servizio è rivolto ai bambini residenti a Priolo, dai 18 ai 36 mesi. Sarà attivo in due strutture comunali: l’istituto Manzoni e il plesso Di Mauro.





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“Il progetto “Spazio Gioco” nasce per offrire ai bambini un ambiente sicuro e stimolante, pensato per favorire la socializzazione, l’apprendimento e il gioco in spazi organizzati apposta – spiegano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo – Il Comune di Priolo si conferma sempre più attento ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli”