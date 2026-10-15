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Attualità 19 ottobre

Priolo, lunedì riapre lo “Spazio Gioco” per i bambini da 18 a 36 mesi

di Oriana Gionfriddo ·
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Spazio Gioco

Riparte lunedì 19 ottobre lo “Spazio Gioco” di Priolo Gargallo. L’amministrazione comunale ha deciso di confermare anche per l’anno scolastico 2026/2027 il servizio ludico-educativo dedicato alla prima infanzia, molto atteso dalle famiglie.

Il servizio è rivolto ai bambini residenti a Priolo, dai 18 ai 36 mesi. Sarà attivo in due strutture comunali: l’istituto Manzoni e il plesso Di Mauro.


“Il progetto “Spazio Gioco” nasce per offrire ai bambini un ambiente sicuro e stimolante, pensato per favorire la socializzazione, l’apprendimento e il gioco in spazi organizzati apposta – spiegano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo – Il Comune di Priolo si conferma sempre più attento ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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