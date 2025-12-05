Priolo, Mannisi (Grande Sicilia): “Città merita guida vera, chiediamo dimissioni del presidente del consiglio e del sindaco”

«A Priolo Gargallo assistiamo da troppo tempo a una gestione amministrativa distante dai reali bisogni della comunità – sottolinea la consigliera Manuela Mannisi – mentre la città affronta problemi strutturali e quotidiani, l’Amministrazione continua a dedicarsi a temi marginali e le variazioni di bilancio arrivano in aula prive di una visione politica. Le opere annunciate restano incompiute e gli interventi strategici non vengono portati a termine, nonostante durante l’ultimo Consiglio Comunale siano stati approvati servizi fondamentali per le famiglie, dei quali però non si dà alcuna evidenza», afferma la consigliera. «La maggioranza non ha più i numeri per governare e tenta di sopravvivere politicamente cercando di destabilizzare l’opposizione, mentre anche la Presidenza del Consiglio mostra limiti evidenti: non garantisce equilibrio né imparzialità, spostando l’attenzione dai problemi reali verso temi irrilevanti e contribuendo a una narrazione distorta della situazione», dichiara ancora. «Il Sindaco e la sua Giunta rivelano una preoccupante assenza di visione politica e di attenzione per i cittadini, incapaci di completare persino gli interventi più essenziali, segno di una guida amministrativa che procede senza direzione e senza capacità di risposta», prosegue la consigliera.

In conclusione «Per queste ragioni chiediamo le dimissioni immediate della Presidente del Consiglio Comunale e, contestualmente, del Sindaco e della sua Giunta. Priolo merita amministratori competenti, credibili e realmente orientati al bene comune, e noi continueremo a operare con responsabilità affinché la città possa finalmente contare su una guida stabile e all’altezza delle sfide che l’attendono».