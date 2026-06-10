Priolo, Mayra Iseo si laurea campionessa italiana di Aerial & Pole Dance

Priolo festeggia un’altra grande vittoria sportiva.
Si è concluso in serata al Palasport di Cervia il Campionato Nazionale CSEN 2026 di Aerial & Pole Dance, l’evento che dal 4 al 9 giugno ha riunito i migliori talenti d’Italia.
A trionfare è la piccola atleta priolese Mayra Iseo, che si è laureata Campionessa Italiana di categoria.
Le congratulazioni del Sindaco Pippo Gianni, del Vicesindaco Alessandro Biamonte e di tutta l’Amministrazione comunale: “Mayra porta in alto il nome di Priolo con impegno, talento e passione. Un orgoglio per tutta la comunità”.
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