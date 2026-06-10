Priolo, miasmi nella zona industriale: chieste relazioni su processi produttivi attivi

Proseguono senza sosta le attività di verifica, controllo e coordinamento avviate dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo a seguito degli episodi di cattiva qualità dell’aria che hanno interessato il territorio comunale nei giorni scorsi.

Fortemente voluto dal Sindaco Pippo Gianni un primo confronto operativo, che si è tenuto ieri mattina presso il Palazzo Comunale, con i direttori e i gestori degli stabilimenti del polo industriale. “Durante la riunione – fa sapere il primo cittadino – è stato espresso con grande chiarezza che quanto accaduto non è più tollerabile e che la comunità ha diritto a risposte rapide e verificabili”.

Il Sindaco Gianni ha sollecitato i responsabili degli stabilimenti a fornire con urgenza le relazioni tecniche dettagliate di tutti i processi produttivi attivi e tutte le manovre impiantistiche effettuate, incluse eventuali variazioni operative, avviamenti, fermate o anomalie nei periodi concomitanti agli eventi. Questi documenti saranno analizzati congiuntamente agli enti di controllo per ricostruire con precisione la dinamica degli episodi e individuare eventuali responsabilità.

Come previsto dalle procedure, Prefettura di Siracusa e Procura della Repubblica sono costantemente informate, affinché possano avviare ogni valutazione di competenza e contribuire a fare piena luce su quanto accaduto.

“L’Amministrazione comunale – prosegue il Sindaco Gianni – è consapevole del disagio, del malessere e della preoccupazione che questi episodii stanno generando e ribadisce che la tutela della salute pubblica è la priorità assoluta, e nessuna attività produttiva può essere anteposta al diritto della comunità a vivere in un ambiente sano.

Per questo motivo il Comune di Priolo è pronto a sostenere ogni azione necessaria, in tutte le sedi opportune, affinché vengano individuate le cause degli episodi emissivi e adottate misure efficaci e definitive”.

In tale ottica il Sindaco Pippo Gianni ha manifestato l’intenzione di promuovere un incontro congiunto con i Sindaci dei Comuni dell’AERCA, ARPA Sicilia, il Presidente di Confindustria Siracusa e i gestori di tutti gli stabilimenti industriali, con l’obiettivo di individuare soluzioni rapide e risolutive che impediscano il ripetersi di situazioni simili.

“L’Amministrazione – conclude Pippo Gianni – continuerà a vigilare, a informare e ad agire con determinazione, garantendo alla popolazione la massima trasparenza e il massimo impegno”.