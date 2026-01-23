Priolo, nuova giornata per la raccolta degli indumenti usati

Torna a Priolo Gargallo la giornata ecologica dedicata alla raccolta degli indumenti e dei tessili usati. L’iniziativa si svolgerà giovedì 29 gennaio, dalle 9:00 alle 14:00, presso Largo dell’Autonomia Comunale.

Si tratta della terza giornata mensile dopo gli appuntamenti di novembre e dicembre 2025. Durante l’evento saranno presenti gli operatori della ditta CITTÀ PULITA, incaricata del ritiro e del conferimento dei materiali tessili presso piattaforma autorizzata. Gli operatori verificheranno la conformità dei materiali conferiti e, in caso contrario, procederanno al rifiuto di quanto non idoneo.

I cittadini sono invitati a conferire indumenti e tessili preferibilmente integri, all’interno di buste trasparenti. Saranno accettati capi di abbigliamento, accessori (compresa la biancheria intima), scarpe, borse e materiali tessili in generale come stoffe, tende, lenzuola, tovaglie e coperte.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Biamonte hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini per rendere la città più pulita e sostenibile. Hanno ricordato inoltre che, dal 1° gennaio 2025, è vietato conferire indumenti nell’indifferenziata in tutta l’Unione Europea, Italia inclusa.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare il Servizio Gestione Rifiuti dell’Area Ambiente ed Ecologia del Comune di Priolo Gargallo.