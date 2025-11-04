Priolo, nuove progressioni verticali al Comune

L’Amministrazione del Comune di Priolo Gargallo investe ancora nella valorizzazione dei dipendenti comunali, grazie a nuove progressioni verticali del personale.

L’avanzamento nell’organigramma dell’Ente riguarda due Amministrativi, un Tecnico e un agente di Polizia Municipale che da C sono passati a D. Deciso anche il prolungamento delle ore, da part time a full time, per i Vigili Urbani a tempo determinato e indeterminato e per un Amministrativo.

Il sindaco Pippo Gianni, il vice sindaco Alessandro Biamonte e l’assessore al Personale Maria Grazia Pulvirenti hanno incontrato oggi i lavoratori per esprimere le loro congratulazioni e augurare un buon inizio nel nuovo percorso. Un grazie anche al Consiglio comunale per aver votato il Bilancio Consolidato, che ha consentito di attuare il progetto già a novembre.

“Negli ultimi anni, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale – ricordano il sindaco Gianni e l’assessore Pulvirenti – sono state effettuate tante nuove assunzioni per rafforzare gli uffici e progressioni verticali per valorizzare il personale già in servizio, un segnale concreto della volontà di potenziare l’efficienza della macchina burocratica e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.