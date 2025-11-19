Priolo, nuove strategie per incrementare la raccolta differenziata

Dal 1° dicembre 2025, nuove azioni per incrementare la Raccolta Differenziata a Priolo Gargallo.

Il Sindaco Pippo Gianni e il Vice Sindaco Alessandro Biamonte informano che l’Amministrazione Comunale avvia ulteriori interventi per migliorare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale di Priolo.

Queste le principali novità: Nuovo calendario di raccolta rimodulato e in distribuzione, Indifferenziato ridotto a un solo giorno a settimana, Campagna informativa con brochure, cartellonistica e materiali divulgativi per spiegare le corrette modalità di conferimento, Controlli più rigorosi con bollini identificativi e sanzioni per chi non rispetta le regole, Verifiche intensificate sulle utenze commerciali, soprattutto nel settore food, Multe e controlli più frequenti per garantire il corretto rispetto delle norme sulla differenziata.

Giovedì 20 novembre l’Amministrazione comunale terrà un incontro con gli amministratori di condominio per condividere e illustrare tutte le nuove misure.

“Siamo certi – affermano il Sindaco Gianni e il vice Sindaco Biamonte – della collaborazione dei cittadini: insieme a loro è possibile dare una svolta”.