Priolo, nuovi cedimenti sulla strada riaperta da pochi mesi: Arangio chiede un sopralluogo

Politica · A Marina

Nuovi cedimenti e lesioni del manto stradale sono stati segnalati lungo la strada di Marina di Priolo, riaperta all’inizio della stagione estiva dopo mesi di chiusura necessari per consentire i lavori di ripristino.

A distanza di pochi mesi dalla riapertura, in diversi punti del tracciato sarebbero nuovamente visibili segni di dissesto. In uno dei tratti maggiormente interessati è già stato effettuato un intervento di ripristino, circostanza che, secondo Patrizia Arangio, ex consigliera comunale, rende necessario verificare l’origine delle criticità e le condizioni complessive della strada.

“Non intendo stabilire attraverso una fotografia quale sia la causa dei cedimenti – afferma Arangio –. Proprio per questo chiedo che venga effettuato un sopralluogo tecnico. Questa è una strada sul mare, già interessata in passato da criticità legate al maltempo e all’erosione. Prima che arrivino le prossime piogge e mareggiate, è necessario capire se ci siano problemi che richiedano un intervento”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).





La richiesta è rivolta al sindaco e agli uffici competenti affinché venga controllato l’intero tratto, non soltanto i punti in cui il dissesto è già evidente. Sotto osservazione dovrebbero finire il manto stradale, il sottofondo, il margine verso il mare e le opere di protezione.

“La stagione estiva è terminata – prosegue Arangio – ma questa strada non va in fuori stagione. È utilizzata 365 giorni l’anno da lavoratori, mezzi e cittadini che percorrono quotidianamente il collegamento con la zona industriale. Una nuova chiusura avrebbe conseguenze importanti e sarebbe paradossale dover intervenire nuovamente dopo pochi mesi dalla riapertura”.

L’ex consigliera chiede quindi un intervento in chiave preventiva, prima che eventuali criticità possano aggravarsi e trasformarsi in un problema più serio per la viabilità.

“Da fuori dal Consiglio comunale continuerò a fare quello che ho sempre fatto: segnalare ciò che non funziona, proporre soluzioni e sollecitare chi ha la responsabilità di intervenire. Non è una questione di polemica politica. È una questione di prevenzione e di attenzione al territorio”.

E conclude: “Non possiamo aspettare che la strada torni a chiudere per capire che qualcosa non andava. Se c’è un problema, è questo il momento di accertarlo e affrontarlo. Prima, non dopo”.