Priolo, oggi e domani “Magicamente Halloween”: due giornate di giochi e inclusione

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Due pomeriggi dedicati ai bambini e alle famiglie, tra giochi, laboratori creativi, musica e travestimenti. Oggi, venerdì 30 ottobre, e domani, sabato 31 ottobre, Priolo Gargallo ospita “Magicamente Halloween – Mi travesto, gioco, creo e mi diverto!”, iniziativa in programma dalle 16 alla Sala Voilà di via Pentapoli.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo, in collaborazione con RIMBALZIAMO APS. Si tratta di un progetto sociale, educativo e ricreativo pensato per offrire ai più piccoli occasioni di divertimento e socializzazione, con partecipazione gratuita.

Tra le iniziative previste ci sarà il “Guardaroba Magico”, uno spazio nel quale i bambini potranno scegliere liberamente costumi, maschere e accessori per trasformarsi nei loro personaggi preferiti. Una possibilità pensata anche per chi non ha a disposizione un travestimento e vuole comunque partecipare alla festa.

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Il programma comprende animazione, giochi di gruppo, laboratori creativi, musica, mascotte a tema e una merenda autunnale. L’obiettivo è trasformare la festa di Halloween in un momento di aggregazione, favorendo la partecipazione di tutti i bambini e offrendo un’occasione di incontro anche per le famiglie