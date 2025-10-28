Priolo, oggi Roberto Fai presenterà il libro “Origine e natura del conflitto”

Ancora un appuntamento culturale alla Biblioteca Comunale di Priolo, in via del Fico.

Oggi, martedì 28 Ottobre, alle 18:00, sarà presentato il libro di Roberto Fai dal titolo “Origine e Natura del Conflitto”. Relatore sarà Stefano Piazzese, dottorando Scienze Filosofiche all’Università di Messina.

“Il tema trattato – fa sapere il sindaco Pippo Gianni – rientra nella promozione e diffusione della cultura, principale obiettivo della nostra biblioteca comunale”.