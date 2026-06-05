Priolo, oltre 100 kg di rifiuti raccolti con il “Pulispiaggia 2026”

Oltre 100 chilogrammi di rifiuti raccolti in appena un’ora e mezza. È questo il bilancio dell’iniziativa “Pulispiaggia 2026”, svoltasi oggi a Marina di Priolo in occasione della giornata internazionale dedicata alla pulizia delle spiagge e dei fondali.

L’evento è stato organizzato dal comitato provinciale della FIPSAS di Siracusa insieme al Circolo Nautico di Priolo Gargallo, con il coinvolgimento di associazioni, volontari e istituzioni locali.

La spiaggia di Marina di Priolo è stata ripulita da plastica, vetro, carta e altri rifiuti grazie al lavoro dei partecipanti, che hanno operato per circa novanta minuti restituendo decoro a un tratto di costa particolarmente frequentato.

“Attraverso queste piccole azioni possiamo davvero fare la differenza. Priolo è nostra e dobbiamo trattarla bene”, ha dichiarato uno dei promotori dell’iniziativa, sottolineando l’importanza del coinvolgimento civico nella tutela dell’ambiente.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Demanio di Siracusa per il nulla osta, al Comune di Priolo Gargallo per il supporto logistico e la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata, e alla società IGM per il ritiro dei materiali raccolti.

Partecipazione anche da parte di Legambiente, che ha affiancato i volontari durante le operazioni di pulizia, insieme alla presenza dell’assessore al Sociale Gipi Marullo.

Gli organizzatori hanno già dato appuntamento alla prossima edizione, prevista per il 5 giugno 2027, con l’auspicio di una partecipazione ancora più ampia e di una crescente consapevolezza ambientale.