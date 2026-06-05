Priolo, oltre 20 auto parcheggiate su stalli riservati: scattano le sanzioni

Continuano a ritmo serrato gli interventi a Marina di Priolo per preparare al meglio l’area in vista della stagione estiva.

Grazie a una proficua sinergia, l’IAS sta ultimando gli interventi di propria pertinenza a supporto del Comune di Priolo Gargallo.

Parallelamente, gli operatori della PrioloinHouse hanno avviato lo sfalcio dell’erba lungo la pista ciclabile, rimuovendo i vasi deteriorati dal tempo per rendere il percorso più pulito, decoroso e praticabile. I vasi ancora integri, invece, verranno presto rimodernati e valorizzati.

L’IGM domani sarà sul posto per la pulizia dell’area dai rifiuti. Gli interventi proseguono anche all’interno del Giardino del Mare.

Successivamente, si provvederà alla rimozione di fioriere, vasi e panchine danneggiate nell’area mercatale, che verranno completamente sostituite con nuove panchine.

Inoltre, nei prossimi giorni, inizieranno i lavori di ripristino della rete idrica per il funzionamento delle docce.

“A questi interventi – commentano il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri – ne seguiranno altri altrettanto importanti. Ringraziamo la Priolo in House per il prezioso lavoro svolto quotidianamente, l’IAS e gli uffici comunali per il costante supporto. Ci teniamo inoltre a lanciare un messaggio forte sul tema della disabilità e del rispetto delle regole: i diritti delle persone con disabilità non vanno in vacanza, nemmeno prima dell’inizio ufficiale della stagione balneare. Nello scorso fine settimana, la Polizia Municipale ha elevato oltre 20 sanzioni ad automobilisti che hanno impropriamente occupato gli stalli riservati ai disabili sul litorale di Marina di Priolo. Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a una maggiore accortezza, senso civico e rispetto: i posti per i diversamente abili non devono essere occupati da chi non ne ha diritto”.