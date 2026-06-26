Priolo, ordinanza del sindaco contro il caldo: più tutele per cani e gatti durante l’estate

Per tutelare il benessere degli animali durante il periodo estivo, il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce una serie di misure volte a prevenire i rischi legati alle elevate temperature.

Il provvedimento, adottato d’intesa con l’assessore al Randagismo Federica Limeri, prende atto dell’aumento delle ondate di calore che, soprattutto nei mesi estivi, possono provocare gravi conseguenze per la salute degli animali d’affezione, come disidratazione, colpi di calore e, nei casi più estremi, anche la morte.

L’ordinanza stabilisce che, dalle 9 alle 19, è vietato lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili o aree esterne prive di un’adeguata copertura ombreggiante, in luoghi esposti direttamente o indirettamente ai raggi solari o in spazi scarsamente ventilati. Resta inoltre vietato lasciarli senza acqua fresca e potabile, senza la possibilità di trovare riparo in un ambiente fresco e, soprattutto, all’interno di autoveicoli, anche solo per pochi minuti.

Il provvedimento richiama i proprietari alle proprie responsabilità, imponendo l’obbligo di garantire agli animali un rifugio idoneo e ombreggiato, acqua e cibo in condizioni igieniche adeguate e un ambiente compatibile con il loro benessere psicofisico. In caso di assenza, dovranno inoltre essere affidati a persone in grado di verificarne periodicamente lo stato di salute.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale, dalle Forze dell’Ordine e dal Servizio Veterinario dell’ASP di Siracusa. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre alle eventuali responsabilità penali previste dalla normativa vigente nei casi di maltrattamento degli animali.

Nei casi di grave e imminente pericolo per la vita dell’animale, le autorità potranno disporne il sequestro immediato e il trasferimento in una struttura idonea, con le spese di trasporto, cura e custodia a carico del proprietario.

L’ordinanza è entrata immediatamente in vigore e resterà efficace fino al 30 settembre 2026, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela degli animali durante tutta la stagione estiva.