Priolo ospiterà il Premio Internazionale all’Impegno Sociale 2026

Sarà Priolo Gargallo a ospitare il Premio Internazionale all’Impegno Sociale 2026 – Memorial “Rosario Livatino, Antonino Saetta, Gaetano Costa”, prestigioso riconoscimento promosso dal Comitato Spontaneo Antimafia e intitolato ai tre magistrati vittime della mafia.

La cerimonia si svolgerà il 18 maggio 2026 al Teatro Comunale di Priolo, rappresentando l’atto conclusivo di un più ampio Progetto Legalità, dedicato al ricordo del giudice Rosario Livatino, che ha coinvolto gli studenti delle scuole cittadine: l’Istituto Comprensivo Manzoni-Dolci e l’Istituto Ruiz.

Per gli studenti del Ruiz, il percorso si è sviluppato nell’ambito del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), grazie al contributo della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, che hanno incontrato gli alunni nella sala conferenze della biblioteca comunale affrontando temi legati alla cittadinanza attiva, alla responsabilità civile e alla cultura della legalità.

Al termine degli incontri formativi sono stati somministrati test anonimi per verificare il livello di apprendimento e l’efficacia del percorso educativo.

Tra i momenti più significativi del progetto, anche l’inaugurazione della nuova palestra del plesso Orazio Di Mauro, intitolata al giudice Rosario Livatino, segno concreto di memoria e impegno civile.

Il Comitato Spontaneo Antimafia Livatino-Saetta-Costa, nel corso della cerimonia del 18 maggio, concluderà ufficialmente il progetto con la consegna delle pergamene all’impegno sociale a rappresentanti delle Istituzioni e cittadini distintisi per meriti civili e sociali. I docenti degli istituti coinvolti relazioneranno inoltre sui contenuti e sui risultati delle attività svolte.

La presenza delle Istituzioni è stata fortemente voluta dal sindaco Pippo Gianni, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani una sempre più solida cultura della legalità, particolarmente necessaria in un tempo segnato da fragilità sociali e civili.

“Occorre rafforzare la società civile – sottolinea l’Amministrazione comunale – riaffermando con decisione i valori e gli ideali che la sostengono, sostenendo concretamente il lavoro dei pool antimafia, delle forze dell’ordine e di tutti quei cittadini onesti che quotidianamente operano per garantire la civile convivenza”.

Il sindaco Gianni, l’intera Amministrazione comunale e il consulente alla Cultura Carmelo Susinni, che hanno organizzato il Progetto Legalità insieme al Comitato Spontaneo Antimafia, esprimono soddisfazione e orgoglio per ospitare a Priolo Gargallo la XXVII edizione di un premio di altissimo valore civile e simbolico.