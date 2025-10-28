Priolo, parte il “Progetto Primavera” per i bimbi tra i 24 e i 36 mesi

Il servizio educativo-ricreativo “Sezioni Primavera” anno scolastico 2025/2026, finanziato dal Comune, prenderà il via a Priolo lunedì 3 novembre.

Il progetto sarà illustrato domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 10:00, presso la sala conferenze del centro Polivalente, nel corso di una riunione convocata dall’Amministrazione comunale.

Il servizio, rivolto a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, residenti o figli di lavoratori del Comune di Priolo, sarà attivo fino al mese di Giugno 2026 ed è finalizzato ad assicurare ai bimbi la partecipazione alle “Classi Ponte” per la preparazione all’inserimento nella scuola dell’infanzia.

Nel corso dell’incontro, l’operatore economico a cui è stato affidato il servizio, Società Cooperativa sociale Onlus “Un Sorriso col cuore”, con sede a Priolo, esporrà il progetto educativo.

Saranno presenti il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Rita Limer.

L’ufficio competente invita intanto coloro che hanno fatto richiesta del servizio a pagare la quota spettante in base alla fascia ISEE di appartenenza.