Priolo, passa dai domiciliari al carcere: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 51enne, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere.

Durante i controlli i Carabinieri hanno rilevato numerose violazioni delle prescrizioni segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.