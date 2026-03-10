Priolo, per il consigliere comunale Musumeci “la crisi culturale è a livelli drammatici”

Il Consigliere Comunale di Priolo Gargallo, Mariangela Musumeci, evidenzia il ruolo strategico delle iniziative culturali pubbliche ai fini di promuovere i talenti locali, le risorse del territorio, ma soprattutto di offrire modelli educativi sani alle nuove generazioni.

“Invece non si può non dare atto che a Priolo si sta attraversano un periodo di estrema crisi sociale e culturale, confermato dai recenti fatti di cronaca, aggravati dall’inadeguatezza politico-amministrativa. E’ costante la mancata partecipazione agli eventi ed iniziative culturali, che confermano la sfiducia dei cittadini e la lontananza della politica dalla esigenze collettive”, dice.

“I luoghi della cultura: biblioteca e teatro comunale, appaiono come “cattedrali nel deserto”, dove domina il mancato coinvolgimento dei cittadini ed una organizzazione approssimativa, che svilisce gli artisti e letterati, protagonisti di eventi fallimentari. Iniziative come i “murales artistici”, che in passato hanno abbellito i luoghi pubblici, sono stati sostituiti dal “muro delle parole gentili”, che si è trasformato in un’occasione per imbrattare, piuttosto che educare, in un’iniziativa priva di regole e controlli tale da aggravare una crisi ormai irrimediabile”, aggiunge.

“Questa situazione, divenuta insostenibile, è l’ennesima conferma di una completa assenza di visione politica innovativa, capace di rappresentare una svolta per il territorio, di creare opportunità di sviluppo economico-sociale alternative, una condizione per cui è inevitabile immaginare un cambio di passo immediato”, conclude.