Priolo, per la festa di San Giuseppe arrivano Radio 105 e Clementino

Due giorni di grande musica e divertimento voluti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni. Giorno 1 maggio, a San Focà, grande concerto di RADIO 105 con i big degli anni 90/2000. Giorno 2 maggio, sempre a San Focà, CLEMENTINO in concerto.

Clementino è uno degli artisti più abili del panorama nazionale e internazionale nel freestyle e vanta collaborazioni con diversi artisti, Jovanotti, Gigi D’Alessio, Marracash, Gue, Nina Zilli, Fred De Palma.

Nel 2012 forma i Rapstar con Fabri Fibra, nel 2013 apre il concerto di Pino Daniele al Palapartenope di Napoli, nel 2014 partecipa al Concerto del Primo Maggio a Roma ed è disco d’oro con l’album “Mea Culpa”, nel 2016 è uno dei primi rapper a partecipare al Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “Quando sono Lontano”, con il quale si piazza al settimo posto della classifica finale. Partecipa a Sanremo anche nel 2017 e lo stesso anno conduce il Concerto del Primo Maggio insieme a Camila Raznovich. Nel 2025 partecipa a Sanremo come ospite alla serata delle cover, duettando con Rocco Hunt. Tante le esperienze in tv e al cinema: ha partecipato a Pechino Express, dal 2020 è giudice del programma The Voice Senior, trasmesso in prima serata su Rai 1, e al cinema è tra i protagonisti del film “Uomini da Marciapiede” insieme a Paolo Ruffini e Rocío Muñoz Morales.

“Saranno due giorni di grande festa e divertimento – commentano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – e per i nostri concittadini e per i visitatori sarà un momento speciale per stare insieme, vivere il paese e celebrare una tradizione importante, quella di San Giuseppe Operaio. Priolo merita il meglio e ci auguriamo una grande partecipazione da parte di tutti, soprattutto dei nostri commercianti, per rendere questa festa ancora più viva e coinvolgente”.