Priolo, piazza di San Focà gremita per il concerto di Clementino

Piazza di San Focà gremita, ieri sera, per il concerto live di Clementino.

Migliaia le persone che hanno assistito allo spettacolo del rapper napoletano, che non ha deluso le aspettative.

Clementino, accompagnato sul palco da una band di ottimi musicisti e da un corpo di ballo, non si è risparmiato ed ha fatto ballare e cantare tutti i presenti per l’intero show, cimentandosi in diverse coreografie e scendendo anche tra la folla, per la gioia dei fan.

Al centro del live, oltre ai suoi grandi successi come “La Cosa più Bella che ho”, “Cos Cos Cos”, ” Tutti Scienziati” e le canzoni che ha presentato al Festival di Sanremo, “Quando sono Lontano” e “Ragazzi Fuori”, anche i brani dell’ultimo progetto discografico, “Grande Anima” e alcune cover dei classici della musica italiana e internazionale, su tutte “Yes I Know my Way” di Pino Daniele.

Uno show che ha sintetizzato al meglio tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati ed eclettici del panorama musicale.

Lo spettacolo di Clementino ha chiuso i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Operaio, voluti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni.