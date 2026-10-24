Priolo premia ma cultura: conferito riconoscimento ad Arcangelo Scalici

Cultura · meriti culturali

Il sindaco Pippo Gianni ha conferito una targa per meriti culturali allo scrittore Arcangelo Scalici. Il riconoscimento è stato assegnato per aver dato lustro alla Città di Priolo Gargallo con i libri “Viaggio in Paradiso”, “Viaggio in Paradiso, tornando sui miei passi” e “Piccole perle d’amore e d’amare”.

Un atto di riconoscenza per l’impegno, la sensibilità e la competenza, oltre che per il contributo nella divulgazione culturale. Nel corso della consegna, il sindaco Pippo Gianni ha sottolineato il valore culturale dell’opera di Scalici: “Un autore che con i suoi scritti e le sue immagini ha saputo raccontare emozioni, memoria e identità. Questa targa è il ringraziamento di tutta la comunità.”