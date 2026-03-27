Priolo, presentato il libro “Lo strano caso dei sogni rubati”

La Biblioteca Comunale di Priolo Gargallo si conferma ancora una volta un importante luogo di incontro e di promozione culturale. Nella sala conferenze è stato presentato il libro “Lo strano caso dei sogni rubati” dello scrittore Salvo Zappulla.

All’incontro hanno dialogato con l’autore il sindaco Pippo Gianni e il consulente esperto alla cultura Carmelo Susinni. Relatrice dell’evento Sabrina Cicitta.

«Il libro – ha dichiarato il sindaco Gianni – rappresenta uno spaccato di sicilianità di impronta pirandelliana. La storia si svolge in un piccolo paese della Sicilia, dove i personaggi conducono una vita umile, segnata da una povertà che non lascia spazio alla speranza di un futuro migliore. L’unica via di fuga resta il sogno, ma anche questa possibilità viene meno, perché qualcuno ha rubato loro perfino i sogni».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come, in questa atmosfera surreale, i protagonisti si rivolgano al maresciallo dei carabinieri per sporgere denuncia e avviare le indagini, nel tentativo di scoprire chi sia il responsabile di questo singolare furto.