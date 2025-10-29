Priolo, presentato il “Progetto Primavera”

Il progetto Primavera che prenderà il via a Priolo lunedi 3 novembre nei locali della scuola paritaria dell’infanzia “ Pamely’s Dream”, è stato illustrato questa mattina ai genitori, nel corso di un incontro che si è tenuto presso la sala conferenze del Polivalente.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Rita Limer hanno augurato un buon inizio ai genitori e a tutti i bimbi di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che prenderanno parte al progetto e hanno ringraziato tutto il personale che giornalmente si prende cura dei bimbi contribuendo al loro sviluppo e al loro benessere.

Il “Progetto Primavera”, servizio educativo e sociale finanziato dal Comune di Priolo, sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 14:00 ed è comprensivo di un pasto caldo preparato sul posto direttamente dalla cuoca della Pamely’s.

Il progetto è rivolto ai bimbi residenti a Priolo e ai figli di genitori che pur non essendo residenti svolgono attività lavorativa nel territorio comunale.

Presenti all’incontro di oggi anche i responsabili della Pamely’s Dream, realtà che opera sul territorio da 16 anni, da 9 con le sezioni Primavera.