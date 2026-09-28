Priolo, presentazione del libro di Michele Merulla alla Biblioteca comunale

Cultura · PRIOLO GARGALLO

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Ripartono le attività della Biblioteca comunale di via Del Fico, a Priolo Gargallo, con un appuntamento dedicato alla cultura, al volontariato e al valore delle relazioni umane.

Domani, martedì 29 settembre, alle ore 17:00, sarà presentato il libro “Siamo tutti il supereroe di qualcuno” di Michele Merulla, fondatore e presidente di Superheroes ODV, associazione impegnata nel volontariato sociale e ospedaliero.

La presentazione rappresenterà anche un’importante occasione per conoscere da vicino l’autore, ascoltare direttamente le storie, le esperienze e le riflessioni che hanno dato origine al libro e confrontarsi sul significato autentico dell’essere, nella quotidianità, “il supereroe di qualcuno”.

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Il messaggio che attraversa il testo è semplice ma profondo: non servono poteri straordinari per fare la differenza, a volte basta semplicemente esserci.

L’incontro inaugura il nuovo ciclo di iniziative della Biblioteca comunale, dopo la nomina da parte del Sindaco Pippo Gianni del consulente esperto alla Cultura, Rita Limer.