Priolo, principio di incendio all’Isab Nord: Vigili del Fuoco al lavoro

Cronaca · Zona industriale

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Principio di incendio nello stabilimento Isab Impianti Nord, a Priolo Gargallo. L’episodio, secondo quanto appreso ha interessato il reparto SG13, dove si è verificato un principio di combustione.

A dare notizia del principio di incendio è stato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha comunicato l’attivazione delle strutture preposte alla gestione dell’emergenza e l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per la messa in sicurezza degli impianti.

Da Isab fanno sapere che, al momento, non risultano persone ferite e che la situazione sarebbe in fase di attenuazione.

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