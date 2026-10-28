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Cronaca Zona industriale

Priolo, principio di incendio all’Isab Nord: Vigili del Fuoco al lavoro

di Giulio Perotti ·
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Incendio Isab

Principio di incendio nello stabilimento Isab Impianti Nord, a Priolo Gargallo. L’episodio, secondo quanto appreso ha interessato il reparto SG13, dove si è verificato un principio di combustione.

A dare notizia del principio di incendio è stato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha comunicato l’attivazione delle strutture preposte alla gestione dell’emergenza e l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per la messa in sicurezza degli impianti.

Da Isab fanno sapere che, al momento, non risultano persone ferite e che la situazione sarebbe in fase di attenuazione.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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