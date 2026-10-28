Priolo, principio di incendio all’Isab Nord: Vigili del Fuoco al lavoro

Principio di incendio nello stabilimento Isab Impianti Nord, a Priolo Gargallo. L’episodio, secondo quanto appreso ha interessato il reparto SG13, dove si è verificato un principio di combustione.
A dare notizia del principio di incendio è stato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha comunicato l’attivazione delle strutture preposte alla gestione dell’emergenza e l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per la messa in sicurezza degli impianti.
Da Isab fanno sapere che, al momento, non risultano persone ferite e che la situazione sarebbe in fase di attenuazione.
Sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.