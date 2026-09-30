Priolo, questa sera i Matia Bazar in concerto per la festa dell’Angelo Custode

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I Matia Bazar saranno in concerto questa sera, mercoledì 30 settembre, a Priolo Gargallo. L’appuntamento è alle 21 in largo dell’Autonomia Comunale, nell’ambito del programma dei festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode, patrono della città.

La band, che ha alle spalle oltre cinquant’anni di attività, porterà sul palco alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana, da “Stasera… che sera!” a “Solo tu”, “Per un’ora d’amore”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Vacanze romane” e “Ti sento”.

Nel lungo percorso artistico, i Matia Bazar hanno attraversato diverse stagioni della musica italiana, sperimentando tra pop, rock, elettronica e nuove sonorità. Tra i momenti più significativi della carriera c’è anche la vittoria al Festival di Sanremo nel 1978 con “…e dirsi ciao”.

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Il concerto è inserito nel calendario degli appuntamenti organizzati a Priolo Gargallo per le celebrazioni del Santo Patrono.

“Sarà una grande serata di musica e di spettacolo – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte –. Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza e ai tanti visitatori che arriveranno a Priolo un appuntamento capace di coinvolgere generazioni diverse”.