Priolo, questa sera il concerto di Clementino: ecco il percorso dei bus navetta

In occasione della festa di San Giuseppe Operaio e del concerto di Clementino, in programma stasera sabato 2 maggio a Priolo Gargallo, San Focà, l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione dei residenti e dei visitatori un servizio bus navetta gratuito, per agevolare gli spostamenti verso l’area dell’evento.

“Il servizio – annunciano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – sarà attivo a partire dalle ore 20:00 e proseguirà a ciclo continuo, fino a mezzanotte”.

Questo il percorso:

Municipio di Priolo

Via Fabrizi

Via Vespucci

Via dei Castel Lentini

Via della Pentapoli

Via Mostringiano

Via Salso

Chiesa di San Giuseppe Operaio.

Per il ritorno il percorso sarà inverso.

Questa sera, in occasione del concerto di Clementino, l’Amministrazione comunale conferira un riconoscimento sportivo all’FC Calcio Priolo Gargallo, promossa in Eccellenza per la prima volta nella storia della città di Priolo.

“Un traguardo storico – commentano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte – che riempie di orgoglio tutta la comunità e premia l’impegno, la passione e il lavoro di squadra, di atleti, staff e società”.