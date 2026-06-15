Priolo, quest’anno Abilbeach anticipa l’apertura: start dal 17 giugno

AbilBeach anticipa quest’anno l’apertura e sarà fruibile già a partire da mercoledì 17 giugno a Marina di Priolo. L’inaugurazione è prevista per le ore 10:30 alla presenza del Sindaco Pippo Gianni, dell’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, della Giunta e dei rappresentanti della Cooperativa L’Integrazione, che gestirà il servizio per conto del Comune di Priolo Gargallo.

Confermato, fino al 31 agosto, il modello organizzativo che la scorsa estate ha consentito di registrare un importante incremento delle presenze: +84%. Un risultato ottenuto grazie alla rimodulazione degli orari degli operatori, voluta dal Sindaco Pippo Gianni e dall’Assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, che ha permesso di prolungare l’apertura del servizio mantenendo invariati i costi sostenuti dall’Ente.

Nel corso dell’estate 2025 sono state accolte 827 persone con disabilità, rispetto alle 450 dell’anno precedente, provenienti da diverse regioni italiane e da vari Paesi europei. Considerando una media di tre accompagnatori per ogni utente, il numero complessivo delle persone ospitate ha superato le 2.400 presenze. AbilBeach si conferma un’eccellenza nel panorama nazionale e un modello unico in Sicilia, grazie ai numerosi riscontri positivi ricevuti dagli utenti e dalle loro famiglie.

Il lido attrezzato sarà fruibile gratuitamente e metterà a disposizione: Ombrelloni e lettini comfort; Sedie Job per l’accesso al mare; Una canoa trasparente per vivere l’esperienza del mare aperto; La speciale sedia “Sole-Mare”, che consente l’ingresso in acqua e la passeggiata sul bagnasciuga; Assistenza qualificata per persone con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale.

Novità 2026: grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, sarà disponibile anche uno speciale pedalò accessibile, pensato per offrire un’esperienza ancora più inclusiva e coinvolgente.

Il Sindaco Pippo Gianni: “AbilBeach rappresenta uno dei progetti di cui siamo più orgogliosi. Continuiamo a investire nell’inclusione e nell’abbattimento di ogni barriera, affinché il mare possa essere davvero un diritto per tutti. I risultati ottenuti negli ultimi anni ci confermano che siamo sulla strada giusta.”

L’Assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo: “Ogni stagione lavoriamo per migliorare il servizio e rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’introduzione del pedalò accessibile e il potenziamento delle attività testimoniano il nostro impegno concreto per una comunità sempre più inclusiva.”

Per un mare senza barriere, all’insegna dell’autonomia, della sicurezza e della piena partecipazione.