Priolo, raccolte oltre 300 firme a sostegno del reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Non poteva andare meglio la manifestazione organizzata oggi – dal Partito Socialista – a Priolo Gargallo. Oltre 300 persone, infatti, hanno sottoscritto la petizione con cui si chiede al Presidente della Regione Siciliana ed al Ministro della Salute di salvare il reparto di “Cardiochirurgia pediatrica” dell’Ospedale di Taormina.

“Questo – spiega Christian Bosco – è il primo di tanti eventi che, come Partito, stiamo organizzando nella Sicilia orientale. La politica non può non ascoltare il grido di allarme proveniente dalle tante Mamme e dai tanti Papà che hanno i loro figli ricoverati in quel reparto. La sola proroga annunciata in questi giorni non basta. Vogliamo certezze”.