Priolo raggiunge per la prima volta il 73% di raccolta differenziata

Nel mese di dicembre raggiunto il 73,01% di raccolta differenziata, con il superamento della soglia minima prevista dagli enti preposti. “Un traguardo importante – afferma il sindaco Pippo Gianni – che dimostra come l’impegno quotidiano dell’Amministrazione comunale e dei cittadini possa fare davvero la differenza. Ringraziamo tutte le persone che differenziano correttamente i rifiuti, rispettando le regole e contribuendo concretamente alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano”.

“I controlli – aggiunge il vice sindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Biamonte – continueranno per contrastare i comportamenti scorretti: Priolo si ama anche così, con il rispetto delle regole e degli spazi comuni. Continuiamo su questa strada, insieme, per una città sempre più pulita e sostenibile”.