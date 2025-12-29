Priolo, rapina e furto in abitazione: arrestato un uomo

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato una 51enne in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia.

L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stata condannato per rapina e furto in abitazione commessi nel giugno del 2018 a Scaldasole, in provincia di Pavia.