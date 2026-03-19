Priolo, referendum: servizio trasporto gratuito rivolto alle persone con disabilità

Attivato a Priolo il servizio di trasporto per persone con disabilità in occasione del referendum costituzionale.
Nelle giornate di voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, l’Amministrazione comunale ha organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato alle persone con disabilità, per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza.
Per rendere il servizio efficiente, gli utenti interessati, aventi diritto, dovranno prenotarsi contattando il numero telefonico 388 8912708 al fine di concordare modalità, data ed orario del trasporto.
“Un intervento – sottolinea il Sindaco Pippo Gianni – organizzato a tutela dei diritti delle persone con disabilità e per garantire a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di voto”.
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