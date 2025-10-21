Priolo, refezione scolastica: kit mensa in dono ai bimbi delle scuole

Distribuiti questa mattina nelle scuole di Priolo i kit mensa. I bimbi hanno ricevuto un set di posate in melamina. I piatti, sempre in melamina, verranno portati ogni giorno a scuola dall’azienda che gestisce il servizio mensa e sanificati quotidianamente.
Presenti il sindaco Pippo Gianni, il presidente del Consiglio Federica Limeri e l’assessore alla Pubblica Istruzione Rita Limer.
“Un’iniziativa “PLASTIC FREE” – commenta il sindaco Gianni – fortemente voluta dalla nostra amministrazione per promuovere anche tra i più piccoli l’uso di materiali ecologici e ridurre l’impatto ambientale”.
Il servizio mensa nelle scuole di Priolo prenderà il via domani, mercoledì 22 ottobre.
