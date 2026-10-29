Priolo, riaperto il Bonus Bici 2026: rimborsato il 50% della spesa fino a 400 euro

Il Comune di Priolo Gargallo ha riaperto i termini per il Bonus Bici 2026. Il bando prevede un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto di biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita e ciclomotori.
Il contributo copre il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino a un rimborso massimo di 400 euro.
Possono ottenere il contributo solo gli acquisti fatti a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune. Alle domande va allegata tutta la documentazione prevista: quelle incomplete non saranno ammesse.
“Questa misura rappresenta un investimento concreto per incentivare la mobilità sostenibile – spiegano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – offrendo ai cittadini un’opportunità importante per scegliere mezzi di trasporto più ecologici. Invitiamo tutti gli interessati a consultare il bando e a presentare la domanda nei termini previsti”