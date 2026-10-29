Ultime News

Attualità COMUNE

Priolo, riaperto il Bonus Bici 2026: rimborsato il 50% della spesa fino a 400 euro

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
il dettaglio di un ciclista
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Il Comune di Priolo Gargallo ha riaperto i termini per il Bonus Bici 2026. Il bando prevede un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto di biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita e ciclomotori.

Il contributo copre il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino a un rimborso massimo di 400 euro.

Possono ottenere il contributo solo gli acquisti fatti a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune. Alle domande va allegata tutta la documentazione prevista: quelle incomplete non saranno ammesse.

“Questa misura rappresenta un investimento concreto per incentivare la mobilità sostenibile – spiegano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – offrendo ai cittadini un’opportunità importante per scegliere mezzi di trasporto più ecologici. Invitiamo tutti gli interessati a consultare il bando e a presentare la domanda nei termini previsti”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche