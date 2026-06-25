Priolo, rinnovo Rsu in Coemi: Fiom primo sindacato con il 58% dei consensi

Grande affermazione della FIOM nelle elezioni per il rinnovo della RSU della COEMI S.r.l, azienda operante negli appalti del polo petrolchimico di Priolo. La lista FIOM ha ottenuto il 58% delle preferenze, eleggendo 4 delegati RSU su 6 e 2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), confermandosi nettamente il primo sindacato in azienda.

Un risultato importante che premia il lavoro svolto dai delegati e dall’organizzazione sindacale negli ultimi anni, caratterizzato da presenza costante nei luoghi di lavoro, tutela dei diritti, impegno per la sicurezza, difesa dell’occupazione e capacità di rappresentare concretamente le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Particolarmente significativo il dato della partecipazione al voto: il 76% degli aventi diritto ha scelto di recarsi alle urne, confermando il valore della democrazia e della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Un segnale chiaro di fiducia verso chi ogni giorno si confronta con i problemi reali dei lavoratori e opera con serietà, coerenza e trasparenza.

“La FIOM di Siracusa ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno partecipato alle elezioni e che, con il loro consenso, hanno consentito non solo la riconferma della rappresentanza FIOM, ma anche il rafforzamento della sua presenza all’interno dell’azienda attraverso l’elezione di nuovi delegati.

Un augurio di buon lavoro ai delegati eletti Emanuele Aricò, Paolo Macca, Salvatore Speranza e Giuseppe Saggio, certi che sapranno svolgere il mandato ricevuto con competenza, responsabilità e spirito di servizio.

Un ringraziamento particolare va a Ernesto Maiorca, storico delegato FIOM e punto di riferimento per tanti lavoratori, per il prezioso contributo offerto nel percorso che ha portato al coinvolgimento e alla crescita di una nuova generazione di delegati sindacali. Il suo impegno, la sua esperienza e la sua dedizione hanno rappresentato un patrimonio fondamentale per il rafforzamento della FIOM all’interno della COEMI.

Infine, un sentito ringraziamento alla Commissione Elettorale per il lavoro svolto e per aver garantito il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di voto”, si legge in una nota.