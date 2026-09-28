Priolo, risate e spettacolo in piazza per i festeggiamenti dell’Angelo Custode

Si arricchisce il programma degli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo in occasione dei festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode, Santo Patrono della città.
Sabato 3 ottobre, alle 21, Largo dell’Autonomia Comunale ospiterà il Festival del Cabaret, una serata dedicata alla comicità e all’intrattenimento che vedrà sul palco alcuni protagonisti del panorama nazionale.
A Priolo arriveranno Claudio Casisa, Manlio Dovì, Rosalia Porcaro ed Ernesto Maria Ponte, quattro artisti con percorsi differenti nel mondo del teatro, della televisione e del cabaret. Una serata che alternerà monologhi, personaggi e momenti di comicità, inserita nel calendario delle iniziative promosse per le celebrazioni patronali.
A condurre l’appuntamento sarà Alessandra Dantona, che accompagnerà il pubblico nel corso della serata.
Il Festival del Cabaret rappresenta uno degli appuntamenti di spettacolo del programma dedicato all’Angelo Custode e porterà in Largo dell’Autonomia Comunale una serata pensata per coinvolgere il pubblico attraverso la comicità dei quattro ospiti.