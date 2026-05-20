Priolo, ritorna tra le attività della Biblioteca Comunale di Priolo Gargallo il “Maggio dei Libri 2026”

Come previsto dal programma del Maggio dei Libri 2026, si è svolta presso la Biblioteca Comunale di Priolo Gargallo la presentazione del volume “La civiltà della Roccia, la Valle dell’Anapo e l’Ecomuseo degli Iblei”, pubblicato dal Sistema Rete Museale Iblei (SRMI), nato da un’idea del presidente prof. Paolino Uccello e curato dalla dott.ssa Cetty Bruno, direttrice del Museo Etnografico “Nunzio Bruno” di Floridia.

Il Sindaco, On. dott. Pippo Gianni, si è soffermato sull’importanza di divulgare la storia millenaria del territorio, obiettivo che questa pubblicazione del Sistema Rete Museale Iblei persegue con grande efficacia, promuovendo la conoscenza storica e il turismo culturale.

Il consulente alla Cultura, dott. Carmelo Susinni, nel presentare il programma del Maggio dei Libri 2026, ha evidenziato il ruolo fondamentale dei musei quali custodi dell’identità culturale e strumenti privilegiati per far conoscere la storia e le radici di un territorio.

Sono intervenuti come relatori la dott.ssa Cetty Bruno, direttrice del Museo Etnografico “Nunzio Bruno” di Floridia; il prof. Paolino Uccello, guida naturalistica autorizzata, dirigente regionale dell’Ente Fauna Siciliana e volto noto di trasmissioni Rai quali Geo & Geo e Linea Blu; e la dott.ssa Giovanna Portella Marino, apprezzata storica siracusana.

Nel suo intervento, Cetty Bruno ha ricordato che il Sistema Rete Museale Iblei, fondato da cinque musei e riconosciuto come Ecomuseo dalla Regione Siciliana nel 2020, opera in diversi ambiti: progetti di ricerca e studio in collaborazione con la Soprintendenza di Siracusa, promozione culturale, valorizzazione del turismo culturale ed editoria di pregio.

Il programma del Maggio dei Libri 2026 prevede inoltre due incontri con la scuola dell’infanzia PamEly’s, dedicati alla lettura di libri per bambini in dotazione alla biblioteca, oltre alla presentazione di sei volumi tra narrativa, storia e temi sociali, firmati da autori di rilievo. Un cartellone pensato per elevare ulteriormente la qualità e lo spessore culturale dell’iniziativa.

A conclusione dell’evento, il Sindaco ha ringraziato i relatori donando loro un libro come segno di riconoscimento e gratitudine per il prezioso contributo offerto alla crescita culturale della comunità.