Priolo, riunione in Prefettura sulla viabilità. Gianni: “Chiesto di rendere percorribile e mettere in sicurezza un tratto di ex Ss 114”

Il sindaco Pippo Gianni ha partecipato ieri mattina alla riunione convocata in Prefettura da sua Eccellenza il Prefetto, Chiara Armenia, alla presenza dei Sindaci di Augusta e Melilli, del presidente del Libero Consorzio, del comandante della Polizia Stradale e della Protezione Civile.

Il primo cittadino di Priolo ha chiesto nuovamente di rendere percorribile e mettere in sicurezza il tratto di strada della ex SS 114 che costeggia la zona industriale, a servizio di numerose aziende e in un’area ad alto rischio di incidente rilevante.

Un problema più volte sollevato dal sindaco Gianni che nei mesi scorsi aveva anche inviato una lettera al presidente del Libero consorzio comunale, Michelangelo Giansiracusa, per chiedere un intervento sulla strada.

Il Prefetto ha convenuto che il Libero Consorzio debba intervenire mettendo in moto tutti i meccanismi necessari ad effettuare i controlli e a predisporre un progetto per la sistemazione della strada, in modo da garantire la sicurezza dei tanti operai che ogni giorni la percorrono per motivi di lavoro.

Il sindaco Gianni ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione e la disponibilità dimostrate.