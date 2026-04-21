Priolo, Rosalia Porcaro con “Donne da buttare” al teatro comunale

Rosaria Procaro, attrice e cabarettista napoletana, rivelazione di trasmissioni tv leggendarie come “Zelig”, “Convenscion”, “Markette” “L’ottavo nano”, sarà protagonista al teatro comunale di Priolo Gargallo del secondo appuntamento con la rassegna teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale.

Reduce dal successo della serie “Mina Settembre” dove interpreta il ruolo di Rosaria, ostetrica e collega di Mina, si esibirà domenica 26 aprile, alle 19:00, in “Donne da Buttare”.

<em>”Nel corso dello spettacolo</em> – annunciano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore al Teatro Comunale Alessandro Biamonte – <em>Rosalia Porcaro si trasformerà in vari personaggi femminili di tante età diverse: una nessuna e centomila donne nel carosello della grande attrice napoletana. Donne che raccontano vita quotidiana, l’amore, le dinamiche familiari e i cambiamenti della nostra epoca; donne che affrontano il loro destino con un comune denominatore: il coraggio”. </em>

Uno degli elementi distintivi di Rosalia Porcaro è infatti la capacità di creare personaggi femminili indimenticabili, spesso esagerati, ma sempre profondamente umani.

Questo il fulcro dello show interpretato dalla brillante attrice.

I suoi personaggi più iconici: Natasci, cantante neomelodica napoletana, uno dei primi personaggi a farla conoscere al grande pubblico. Poi c’è Carmela, la suocera “ignorante” che però ha libri sparsi per tutta casa e Svetlana la badante dell’Est che lotta contro i pregiudizi. E’ attraverso la satira e l’ironia che l’attrice tocca argomenti seri, lasciando, dopo la risata, una riflessione sul mondo femminile al quale dedica i suoi monologhi.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.