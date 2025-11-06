Priolo, sabato omaggio a Giacomo Puccini

La compagnia Gruppo Danza Oggi porta in scena Puccini Forever, un lavoro che non si limita a ricordare il talento del grande artista, ma lo ascolta e lo rilegge con occhi e corpo contemporanei.

Il Festival Internazionale del Balletto, fortemente voluto dal sindaco Pippo Gianni e da tutta l’Amministrazione, fino al 23 novembre 2025 porta a Priolo nomi di rilievo nazionale e internazionale della danza, con sette serate e una matinée dedicata alle scuole.

Sabato, alle 20.30, con Puccini Forever, sul palcoscenico del teatro comunale di Priolo prendono forma melodie intramontabili e atmosfere di rara delicatezza, ma anche ironia, slanci improvvisi, energia viva.

Come sfogliare un album di ricordi senza la polvere del passato: le arie più amate diventano movimento, emozione fisica, gesto che parla direttamente allo spettatore. La danza non copia l’opera: la accompagna, la interpreta, ne illumina nuove sfumature.

I danzatori si muovono come voci, come strumenti, come cuori che raccontano un’Italia che non smette mai di cantare e commuoversi. E così Puccini diventa di nuovo presente, vicino, necessario. Puccini Forever è una celebrazione: della memoria, della sensibilità, della potenza dell’arte quando riesce a superare il tempo e a trasformarsi in qualcosa di nuovo senza perdere la sua anima.

Una serata pensata per chi ama lasciarsi trasportare, per chi sente che certe melodie abitano ancora dentro di noi, e per chi crede che la danza sia, prima di tutto, emozione da condividere.