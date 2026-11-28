Attualità · la festa

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Una comunità intera riunita per dire grazie. Le mamme di Priolo, il Sindaco Pippo Gianni e l’Amministrazione comunale hanno organizzato una grande festa per salutare il pediatra Vincenzo Moscato, in occasione del suo pensionamento.

Un momento di affetto e riconoscenza, alla presenza di tanti bambini, delle famiglie e delle mamme che in questi anni hanno affidato al dottor Moscato la salute e la crescita dei propri figli.

Momento di grande commozione quando il dottor Moscato è entrato nella sala del Centro Diurno insieme al Sindaco Gianni: tutti i bambini presenti gli sono corsi incontro in lacrime per abbracciarlo.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per oltre 40 anni, Moscato è stato un punto di riferimento per la comunità priolese: non solo un medico attento e preparato, ma una presenza rassicurante, sempre disponibile ad ascoltare, a spiegare, a prendersi cura dei più piccoli con professionalità e umanità.

La festa di ieri sera è stata l’occasione per ringraziarlo pubblicamente per il servizio svolto con dedizione e per il legame profondo costruito con le famiglie di Priolo.

Tra applausi, abbracci, disegni e parole di affetto, i bambini e le loro famiglie hanno voluto salutare il loro pediatra, che resterà per sempre nel cuore della città.

Il Sindaco Gianni, legato al dottor Moscato da una profonda amicizia, ha espresso i più sentiti ringraziamenti e gli auguri per questa nuova fase della sua vita, con la certezza che la sua presenza e il suo impegno resteranno un esempio per tutta la comunità.