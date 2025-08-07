Priolo, scomparso un uomo: l’appello della famiglia

Apprensione a Priolo Gargallo per la scomparsa di Pietro Gradini, uscito di casa nella serata di ieri intorno alle 19:30 e mai più rientrato. I familiari hanno lanciato un appello pubblico per ritrovarlo.
Secondo le prime informazioni, l’ultima localizzazione del cellulare di Pietro risulta nella zona P.I.P. di San Focà alto. Al momento della scomparsa indossava una camicia chiara a righe, pantaloni lunghi e un cappellino scuro.
Chiunque abbia notizie o lo avvisti è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.
