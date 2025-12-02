Priolo, scontro in Consiglio: la consigliera Musumeci chiede le dimissioni del Presidente

Nuovo capitolo della tensione politica che da settimane attraversa il Consiglio comunale di Priolo. La consigliera di “Siamo Priolo”, Mariangela Musumeci, interviene con una nota dai toni duri in risposta alle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale, accusandolo di mancanza di imparzialità e di una gestione inadeguata dei lavori d’aula.

Secondo la consigliera, il richiamo al “senso di responsabilità” lanciato dal Presidente ai membri dell’assise sarebbe condivisibile «solo se accompagnato dal buon esempio». Da qui la richiesta di un passo indietro: «Si dimetta e dia priorità all’unità, che non ha saputo garantire in aula», afferma Musumeci.

La rappresentante di opposizione denuncia inoltre una gestione dell’aula definita “discutibile” negli ultimi anni, che avrebbe raggiunto – secondo lei – livelli di “inadeguatezza istituzionale” nelle più recenti sedute consiliari, durante le quali sarebbe mancata tutela “della dignità politica e personale dei consiglieri”.

Musumeci critica anche il presunto atteggiamento politico del Presidente, che – pur appartenendo a un movimento civico – “confonderebbe ruoli e funzioni”, alternando dichiarazioni politiche a interventi istituzionali senza mantenerne la necessaria distinzione. L’opposizione denuncia inoltre “attacchi, mistificazioni e minacce di provvedimenti punitivi”rivolti ai consiglieri non allineati alla maggioranza.

Al centro delle contestazioni c’è la crisi politica che, secondo Musumeci, avrebbe ormai “paralizzato il paese”, determinando la perdita di una maggioranza numerica solida. «Non si può più proseguire su questa rotta», dichiara la consigliera, sottolineando come la situazione sia diventata, a suo avviso, “insanabile”.

Da qui l’appello finale: la richiesta che il Presidente del Consiglio, eletta con il supporto di una maggioranza oggi “inesistente”, rassegni le dimissioni. Un gesto che, secondo Musumeci, dimostrerebbe di anteporre “il bene di Priolo a ruoli e indennità” e aprirebbe la strada a elezioni anticipate che possano “porre fine a una crisi politica irrimediabile”.