Priolo, servizi gratuiti di supporto e assistenza per gli over 65

Amministrazione comunale e servizio civile insieme per aiutare gli over 65 nello svolgimento delle pratiche di ogni giorno

I residenti a Priolo Gargallo che abbiano compiuto 65 anni potranno beneficiare gratuitamente di una serie di servizi di supporto per svolgere le piccole attività quotidiane.

Grazie a questa iniziativa i cittadini dai 65 anni in su potranno richiedere alcuni servizi come essere accompagnati dal medico o un aiuto per la spesa, la consegna dei farmaci, il disbrigo pratiche o di essere accompagnati a far visita ai propri cari.

Per accedere al servizio basta chiamare il numero 0931.779327 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 per fissare un appuntamento.  I giovani volontari del Servizio Civile saranno a disposizione per offrire aiuto e supporto.  “Un’iniziativa  – affermano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – ideata per rendere la vita degli anziani e delle loro famiglie più semplice e serena.

Amministrazione comunale e Servizio Civile insieme per una comunità più solidale e accogliente”. 


