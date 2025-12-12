Priolo, servizio di trasporto per persone diversamente abili nei centri di riabilitazione convenzionati

Dal 15 dicembre 2025 sarà possibile presentare a Priolo le istanze per usufruire del “Servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione convenzionati per lo svolgimento di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale”.
Destinatari del servizio sono soggetti portatori di handicap autorizzati e certificati dall’Asp residenti nel Comune di Priolo Gargallo.
La richiesta potrà essere presentata su apposito modulo allegato all’avviso, direttamente dal soggetto disabile o dal rappresentante legale all’Ufficio Servizio Sociale, sportello front office del Comune di Priolo, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
